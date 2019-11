Juventus-Atletico Madrid 0-0, risultato in diretta LIVE: Ronaldo e Dybala titolari

Cristiano Ronaldo torna in campo dal 1', in coppia con Dybala. Panchina per Higuain. Recupera anche De Ligt in difesa dopo la lussazione alla spalla. Simeone in attacco con l'ex Morata, non c'è Joao Felix. Prima chance della partita con un mancino di Dybala parato da Oblak. Risposta Atletico con Saul. Ci prova anche Pjanic, largo. La diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252