Liverpool-Napoli, Ancelotti: "Squadra serena e unita, mai pensato alle dimissioni"

Come sta la squadra?

La difesa rimarrà a 4. Mancherà Insigne, è un'assenza importante. Ha problemi al gomito. Poi vedremo le condizioni di Ruiz e Mario Rui. Saremo ugualmente in 11. Lozano sta molto bene, così come Allan e Koulibaly. Le prestazioni non ci soddisfano, per il valore che ha questa squadra non soddisfano anche me.