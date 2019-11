Cartoline da Praga: viaggio nella "Zemanlandia"

Zemanlandia



Milos, Zeman. Da non confondere con il "nostro" Zeman che, pure, nella capitale è nato nella primavera del 1947 e dalla quale era scappato al tramonto di un'altra Primavera, ben più drammatica. Con l'invasione dei carri armati e l'occupazione militare sovietica a Zdenek - allora anche lui studente universitario - non rimase infatti altra strada che la fuga, dalla casa che si affacciava sul fiume Moldava e sulla Cattedrale di San Vito al mare di Palermo, ospite dello zio materno "Cesto". Non uno zio "qualsiasi": Cestmir Vycpalek era stato un grande centrocampista, un mito dello Slavia, con cui vinse diversi titoli nei primi anni Quaranta. Deportato nel campo di concentramento di Dachau in piena seconda guerra mondiale, trovò la salvezza in Italia, prima a Torino (acquistato dalla Juventus) e poi in Sicilia, trascinando i rosanero alla promozione in Serie A e diventandone capitano e nel 1958 anche allenatore. Finché, nel 1970, l'amico Giampiero Boniperti non lo riporterà in bianconero e alla conquista di due scudetti, eletto "Seminatore d'oro" nel 1972, primo straniero a essere insignito della medaglia di miglior tecnico. Un premio che non toccherà mai in sorte al nipote, neanche ai tempi del Foggia e della sua "Zemanlandia"; tutt'al più "Panchina d'argento" (per la super stagione in B con il Pescara) quando, nel 2013, Antonio Conte fu premiato con quella d'oro. Ciò non toglie che ZZ rappresenti ancora oggi un modello anche per le giovani generazioni di allenatori cechi, come lo stesso mister dello Slavia Trpisovsky che proprio a noi aveva "confessato" la sua stima per Zeman. Certo, la situazione è stata decisamente kafkiana...