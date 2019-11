Lukaku, la prima gioia nerazzurra in Champions è la 250 in carriera

Notte magica, quella di Praga, per Lukaku. E non solo perché quello slalom sul portiere avversario Kolar è valso il 2-1 e la possibilità di mettere la partita in discesa, ma anche perché il centravanti belga ha trovato all'Eden Arena il suo primo gol in Champions con l'Inter. Ma non finisce qui: la rete allo Slavia è la numero 250 in carriera per il 26enne arrivato in estate a Milano dal Manchester United. Sin qui Lukaku è andato a segno 41 volte con l'Anderlecht, 17 con il West Bromwich Albion, 87 con l'Everton, 42 con il Manchester United, 52 con il Belgio e appunto 11 con l'Inter. In stagione i centri del numero 9 sono 14: alle 10 reti in Serie A – così bene non aveva fatto neppure Ronaldo il Fenomeno nel 1997, primo anno in nerazzurro, quando segnò il suo decimo gol in campionato alla diciottesima giornata – e alla rete in Champions si sommano i tre centri realizzati con la maglia del Belgio nelle qualificazioni a Euro 2020 contro San Marino e Russia. Numeri che esaltano l'attaccante di Anversa e che confermano le qualità del colpo estivo di mercato, con 65 milioni di euro (bonus esclusi) versati al Manchester United per un centravanti di livello assoluto.