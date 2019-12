La fase a gironi della Champions League è ormai giunta al termine. Le due squadre italiane impegnate il prossimo mercoledì sono in situazioni molto differenti: la Juventus è già qualificata, mentre l'Atalanta si gioca tutto in Ucraina sul campo dello Shakhtar. La sfida dei bergamaschi è stata affidata al tedesco Zwayer, mentre i bianconeri saranno diretti dal francese Bastien. In campo anche gli arbitri italiani: Rocchi dirigerà la sua ultima gara da internazionale all'Allianz Arena per Bayern Monaco-Tottenham; Orsato arbitrerà l'altra partita del girone, tra Olympiacos e Stella Rossa.

Group C

11 December 2019, 18:55 CET - Zagreb (Stadion Maksimir)

GNK Dinamo (CRO) - Manchester City FC (ENG)

Referee: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistant Referee 1: Juan Carlos Yuste Jiménez (ESP)

Assistant Referee 2: Roberto Alonso Fernández (ESP)

Fourth Official: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)

Video Assistant Referee: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistant Video Assistant Referee: Javier Estrada Fernández (ESP)

UEFA Referee Observer: Martin Ingvarsson (SWE)

UEFA Delegate: Steen Michael Dahrup (DEN)

Group C

11 December 2019, 18:55 CET - Kharkiv (OSK Metalist)

FC Shakhtar Donetsk (UKR) - Atalanta BC (ITA)

Referee: Felix Zwayer (GER)

Assistant Referee 1: Thorsten Schiffner (GER)

Assistant Referee 2: Marco Achmüller (GER)

Fourth Official: Robert Schröder (GER)

Video Assistant Referee: Sascha Stegemann (GER)

Assistant Video Assistant Referee: Marco Fritz (GER)

UEFA Referee Observer: Sándor Piller (HUN)

UEFA Delegate: Jan Willem Van Dop (NED)

Group A

11 December 2019, 21:00 CET - Bruges (Jan Breydelstadion)

Club Brugge (BEL) - Real Madrid CF (ESP)

Referee: Tobias Stieler (GER)

Assistant Referee 1: Mike Pickel (GER)

Assistant Referee 2: Christian Gittelmann (GER)

Fourth Official: Harm Osmers (GER)

Video Assistant Referee: Christian Dingert (GER)

Assistant Video Assistant Referee:

UEFA Referee Observer: Costas Kapitanis (CYP)

UEFA Delegate: Vasco Dojcinovski (MKD)

Group A

11 December 2019, 21:00 CET - Paris (Parc des Princes)

Paris Saint Germain (FRA) - Galatasaray (TUR)

Referee: István Kovács (ROU)

Assistant Referee 1: Vasile Florin Marinescu (ROU)

Assistant Referee 2: Mihai Ovidiu Artene (ROU)

Fourth Official: Marius Avram (ROU)

Video Assistant Referee: Michael Fabbri (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Maurizio Mariani (ITA)

UEFA Referee Observer: Bo Karlsson (SWE)

UEFA Delegate: Roy Cathcart (NIR)

Group B

11 December 2019, 20:45 CET - Piraeus (Stadio Georgios Karaiskakis)

Olympiacos FC (GRE) - FK Crvena zvezda (SRB)

Referee: Daniele Orsato (ITA)

Assistant Referee 1: Lorenzo Manganelli (ITA)

Assistant Referee 2: Alessandro Giallatini (ITA)

Fourth Official: Daniele Doveri (ITA)

Video Assistant Referee: Marco Guida (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Ciro Carbone (ITA)

UEFA Referee Observer: Karen Nalbandyan (ARM)

UEFA Delegate: Philippe Prudhon (FRA)

Group B

11 December 2019, 20:45 CET - Munich (Fußball Arena München)

FC Bayern München (GER) - Tottenham Hotspur (ENG)

Referee: Gianluca Rocchi (ITA)

Assistant Referee 1: Filippo Meli (ITA)

Assistant Referee 2: Giorgio Peretti (ITA)

Fourth Official: Massimiliano Irrati (ITA)

Video Assistant Referee: Paolo Valeri (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Marco Di Bello (ITA)

UEFA Referee Observer: Markus Nobs (SUI)

UEFA Delegate: Anna Bordiugova (UKR)

Group D

11 December 2019, 20:45 CET - Madrid (Estadio Metropolitano)

Club Atlético de Madrid (ESP) - FC Lokomotiv Moskva (RUS)

Referee: Viktor Kassai (HUN)

Assistant Referee 1: György Ring.(HUN)

Assistant Referee 2: Vencel Toth (HUN)

Fourth Official: Tamás Bognár (HUN)

Video Assistant Referee: Szymon Marciniak (POL)

Assistant Video Assistant Referee: Tomasz Kwiatkowski (POL)

UEFA Referee Observer: Lucílio Cardoso Cortez Batista (POR)

UEFA Delegate: Dusko Grabovac (CRO)

Group D

11 December 2019, 20:45 CET - Leverkusen (BayArena)

Bayer 04 Leverkusen (GER) - Juventus (ITA)

Referee: Benoît Bastien (FRA)

Assistant Referee 1: Hicham Zakrani (FRA)

Assistant Referee 2: Frédéric Haquette (FRA)

Fourth Official: Karim Abed (FRA)

Video Assistant Referee: Ruddy Buquet (FRA)

Assistant Video Assistant Referee: Amaury Delerue (FRA)

UEFA Referee Observer: Kyros Vassaras (GRE)

UEFA Delegate: David Pugh (ENG)