Champions League, gli arbitri delle italiane: Kuipers per Inter-Barça. A Çakır Napoli-Genk

Sarà Bjorn Kuipers ad arbitrare la sfida tra Inter e Barcellona decisiva per il futuro dei nerazzurri in Champions League. Il fischietto olandese è stato designato dalla UEFA per il match in programma a San Siro martedì 10 dicembre alle ore 21 e valido per la sesta e ultima giornata del girone F. In caso di vittoria, la squadra di Antonio Conte avrebbe la certezza aritmetica di qualificarsi agli ottavi di finale, mentre in caso di mancato successo dovrebbe sperare di fare un risultato migliore o uguale del Borussia Dortmund, impegnato in casa contro lo Slavia Praga. Kuipers sarà coadiuvato dagli assistenti Sander Van Roekeled Erwin Zeinstra, anch'essi olandesi, così come gli addetti al Var Pol Van Boekel e Dennis Higler e il quarto uomo, Serdar Gözübüyük. Kuipers dirigerà l'Inter per la prima volta in carriera: non ci sono precedenti ufficiali infatti tra il club nerazzurro e l'arbitro, che invece ha già diretto il Barcellona in Champions in ben 9 occasioni. Il bilancio è di 4 vittorie blaugrana, 4 pareggi e 1 sconfitta.

Çakır per il Napoli

Sempre martedì 10 dicembre, ma alle 18:55, sarà impegnato anche il Napoli nell'ultima giornata del girone E di Champions. La squadra di Ancelotti ospiterà al San Paolo il Genk e ottenendo almeno un pareggio avrebbe la certezza di qualificarsi agli ottavi. Per la sfida contro i belgi è stato designato il turco Cüneyt Çakır, un arbitro di grande esperienza internazionale. Il fischietto sarà affiancato dagli assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun. Mete Kalkavan e Ali Palabıyık al VAR, Halil Umut Meler quarto uomo.