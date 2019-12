Bayer Leverkusen-Juventus, la conferenza stampa di Sarri LIVE

DOMANDA PER PJANIC: Cosa intendi quando dici "ci siamo parlati"? I senatori hanno trasmesso l'idea di fidarsi di più dell'allenatore?

"Ci fidiamo tantissimo di Sarri. Dopo 5 anni di gestione Allegri è cambiato qualcosa e ci vuole tempo, non credo si possa cambiare tutto in 6 mesi. Ci siamo parlati per il bene del gruppo, per migliorare quelle cose che non stanno funzionando. Ma niente di drammatico, penso che nelle prossime partite cambieremo qualcosina. A noi non viene solo chiesto di vincere, ma di farlo in modo pazzesco e questo non è facile. Finora abbiamo fatto bene, ma dobbiamo fare ancora meglio perché in campionato vogliamo essere in un'altra posizione di classifica"