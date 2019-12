Torna a sorridere il Napoli, anche se non in campionato ma di nuovo in Champions. Tre vittorie e altrettanti pareggi nel girone di qualificazione. Il 4-0 al Genk tanto per chiudere in bellezza la prima fase, anche se il Liverpool - con il successo di Salisburgo - ha chiuso al primo posto: "Il girone è stato fatto molto bene con coraggio e personalità - ha spiegato Carlo Ancelotti a Sky Sport nel post partita - si tratta di una qualificazione meritata che, visto i tempi, ci teniamo stretta. E' una delle poche soddisfazioni che abbiamo avuto, tutto ovviamente per demerito nostro. Abbiamo dimostrato di essere competitivi in Europa". Il discorso non può non scivolare sul suo futuro in panchina. Non più solida, anzi. Il nome di Gattuso non è più solo un'indiscrezione: "Se ci sarò sempre io anche sabato con il Parma? Mi auguro di sì, anche se sarà una valutazione da fare con il presidente e la società. Ci vedremo domani. Di Gattuso onestamente non ho saputo niente. Ho preparato la partita, i giocatori sono stati attenti e concentrati, chiudendo la gara già nel primo tempo". Chiosa sulle possibili dimissioni: "E' un gesto che mai ho fatto in vita mia e mai farò. Questa è una squadra che ha qualità, inutile discuterlo. Lo ha dimostrato nel torneo più importante, non in campionato, dove siamo molto indietro. Rimane un rammarico molto grande".

"Nessuno scontro con i giocatori"

Ancelotti è in bilico, così come lo fu a Monaco di Baviera, dove poi fu esonerato: "Sono due situazioni molto diverse - ha ribadito - con il Bayern ci fu uno scontro soprattutto con la società e con qualche giocatore. Qui, invece, la squadra non si è espressa non per qualche attrito fra me e lo spogliatoio. E' successo qualche episodio con qualche giocatore dispiaciuto perché giocava meno, ma questi non sono attriti. Tant'è che ci sono stati calciatori che hanno giocato meno di altri e mi hanno dato segnale di presenza, forza e vicinanza. E' un discorso completamente diverso. Nessuno scontro neanche con il club. E' giusto che sia messo in discussione. Non voglio essere valutato per la carriera, ma per quello che sto facendo".