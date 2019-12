Si va verso una separazione tra Ancelotti e il Napoli, per scelta del presidente De Laurentiis che ha già bloccato il suo eventuale sostituto: Gennaro Gattuso. A meno di clamorosi ripensamenti (non solo davanti a una grande prestazione contro il Genk, ma soprattutto di fronte a un'eventuale forte manifestazione di vicinanza e compattezza fra squadra e allenatore), sembra essere questo l’epilogo della storia. Da decidere invece le modalità di questo addio. Ancelotti non ha mai pensato alle dimissioni (come ha sempre fatto capire con le sue dichiarazioni), ma i risultati delle ultime settimane e la situazione creatasi con la squadra hanno spinto la proprietà a una decisione di rottura. Salvo ripensamenti dell’ultima ora, quindi, lo scenario più plausibile è quello di una risoluzione del contratto.

Ancelotti, ipotesi Arsenal

Nel momento in cui dovesse arrivare l'ufficialità della separazione, Ancelotti comunque non potrebbe allenare in Serie A fino alla prossima stagione. Potrebbe invece, da regolamento, prendere in considerazione offerte da altri paesi. Uno su tutti, l’Inghilterra, dove l’Arsenal è alla ricerca del sostituto dell’esonerato Emery.