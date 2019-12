Napoli Genk, dove vedere la partita di Champions League in tv: gli orari

Missione ottavi alla portata, per la squadra di Ancelotti contro il Genk già eliminato. Fischio d'inizio alle ore 18.55 per la sfida che verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253

L'incognita Ancelotti, la prestazione oltre al risultato per dare una svolta a una stagione fin qui delicatissima. Oggi, al San Paolo alle ore 18.55, il Napoli affronterà il Genk per l'ultima e decisiva partita della fase a gironi di Champions League. Agli azzurri basterà un punto per la qualificazione agli ottavi, mentre con una vittoria salirebbero le quotazioni di un gruppo E chiuso al primo posto: l'altra sfida in programma, Salisburgo-Liverpool, è uno scontro diretto da cui il Napoli potrebbe trarre profitto. All'andata, in Belgio, finì 0-0: l'unico punto finora raccolto dal Genk in questa Champions.

Dove vedere la partita su Sky

La partita di Champions League tra Napoli e Genk verrà trasmessa in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani. Gli interventi da bordocampo saranno di Massimo Ugolini e Vanessa Leonardi. Su Diretta Gol la partita sarà invece raccontata da Dario Massara.