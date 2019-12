Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi

Dopo la vittoria comoda del Napoli sul Genk, che non è tuttavia bastata per evitare l'esonero di Ancelotti, e l'eliminazione dell'Inter, ko a San Siro per mano del Barcellona, la Champions League torna in campo per le ultime partite dell'ultima giornata della prima fase. Poi sarà tempo di sorteggio, in programma lundì 16 dicembre a Nyon. Spera di esserci l'Atalanta, attesa in Ucraina dallo Shakhtar Donetsk (calcio d'inizio alle 19). Per passare serve vincere e sperare che il Manchester City faccia lo stesso a Zagabria contro la Dinamo (sempre alle 19). Alle 21 in campo sette match, compresa la Juventus già qualificata che se la vedrà con il Bayer Leverkusen. I tedeschi sognano il colpaccio per superare l'Atletico al secondo posto, ma Simeone non ammette scherzi al Wanda Metropolitano contro la Lokomotiv Mosca. Tutto deciso nel Girone A, dove Psg e Real - già qualificate - affronteranno Galatasaray e Brugge. Big match nel gruppo B, dove il Tottenham di Mourinho sarà ospite del Bayer Monaco. Infine Olympiacos-Stella Rossa.

Le partite di mercoledì 11 dicembre