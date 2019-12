Champions, dove vedere il sorteggio degli ottavi

Le regole del sorteggio

Sono fondamentalmente tre le norme che regolano il sorteggio degli ottavi di Champions League. Non si può affrontare una squadra già incontrata nella fase a gironi. Non si può affrontare una squadra proveniente dalla stessa federazione. Le vincenti dei gironi affronteranno una delle squadre qualificate come seconde, quindi la Juventus non può sfidare agli ottavi Napoli e Atalanta (qualificate come seconde). Le squadre teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa.

Le possibili avversarie della Juventus: Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, Lione, Chelsea.

Le possibili avversarie del Napoli: Psg, Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona, Lipsia, Valencia.

Le possibili avversarie dell’Atalanta: Psg, Bayern Monaco, Liverpool, Barcellona, Lipsia, Valencia.