Fiorentina-Inter 0-1, risultato in diretta LIVE. Gol di Borja Valero

Le parole di Antognoni nel pre-partita: "Stasera vogliamo una Fiorentina diversa, determinata. Arriva da un brutto periodo, 4 sconfitte, e ce la giochiamo contro la capolista. Non c'è bisogno di caricare la squadra per una gara così. Il futuro di Montella è legato a questa partita? È un po' in discussione ma vediamo giornata per giornata: io sono molto fiducioso per stasera"