Sino a lunedì 16 dicembre i tifosi di Atalanta, Juve e Napoli avranno un chiodo fisso in testa: quale sarà l’avversario della propria squadra agli ottavi di finale? Si possono calcolare le possibilità statistiche in base alle regole esistenti: 1) le prime dei gironi incrociano le seconde; 2) non sono possibili accoppiamenti tra squadre che si sono già affrontate nello stesso girone; 3) non è previsto in questa fase che si affrontino club della stessa nazione