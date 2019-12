Sorteggi Champions, Gattuso: "Napoli-Barcellona agli ottavi? Giocheremo senza paura"

L'avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli è iniziata con una sconfitta al San Paolo contro il Parma. Gli azzurri si preparano a chiudere l'anno con la trasferta in casa del Sassuolo, poi ritornerà in campo nel 2020, un anno che si aprirà anche con la doppia sfida contro il Barcellona tra il 25 febbraio e il 18 marzo. Se in campionato il rendimento del Napoli è ben al di sotto delle aspettative, in Champions League gli azzurri sono ancora imbattuti. Ora toccherà a Rino Gattuso proseguire il lavoro di Carlo Ancelotti, anche se l'urna di Nyon non ha sorriso agli azzurri. Il nuovo allenatore del Napoli ha commentato così il sorteggio: “Una grande squadra, una grande sfida, due gare affascinanti. Le affronteremo senza paura”, le parole di Gattuso sul doppio match contro il Barcellona.