Napoli, il Barcellona sarà l'avversario degli ottavi di Champions League

10/10

CURIOSITÀ. Nonostante non ci siano precedenti ufficiali in Europa, non mancano le note particolari per questa doppia sfida. La prima sarà vedere all'opera Messi al San Paolo, in quello che è stato il tempio di Diego Armando Maradona. Gara importante anche per il nuovo allenatore degli azzurri, Gennaro Gattuso, che in carriera da calciatore ha già affrontato 6 volte il Barça in Champions. Bilancio in perfetta parità: 2 successi, 2 pareggi e 2 ko. La curiosità principale, però, riguarda Kostas Manolas che ritrova da avversario i blaugrana dopo quell'indimenticabile gol, con la maglia della Roma, che sancì il passaggio del turno dei giallorossi grazie alla rimonta per 3-0. La speranza è di replicare quell'impresa