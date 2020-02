Sarri ha ufficializzato i nomi di coloro che prenderanno parte alla fase finale del torneo. Nessuna sorpresa: rientra Chiellini, out l'infortunato Demiral. Presente anche Khedira, dal momento che Emre Can è stato ceduto al Borussia Dortmund

Il 26 febbraio la Juventus tornerà a parlare europeo. I bianconeri voleranno in Francia per sfidare il Lione di Rudi Garcia (ritorno il 17 marzo allo Stadium), con la speranza di proseguire la propria corsa direzione Istanbul, dove si giocherà la finale. Intanto i bianconeri hanno ufficializzato la lista con i nomi di coloro che prenderanno parte alla fase ad eliminazione diretta del torneo. C'è Giorgio Chiellini, che sta continuando nel suo percorso di recupero dopo l'operazione seguita alla rottura del crociato. Il capitano, che Sarri spera di riavere a disposizione proprio per il periodo decisivo della stagione, prende il posto di Demiral, che dal canto suo ha finito la stagione dopo l'infortunio rimediato con la Roma. Ceduto Emre Can al Borussia Dortmund, nella lista ha trovato posto anche Sami Khedira, nonostante il tedesco si sia operato al ginocchio e debba stare fuori sicuramente almeno fino a marzo. Nessuna sorpresa dunque per Sarri, che a settembre decise di tenere fuori, oltre all'infortunato Chiellini, anche Emre Can e Mandzukic, ora entrambi lontani da Torino. Qui l'elenco completo.

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Berardeschi