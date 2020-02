Sul campo è arrivata una vittoria importante, la terza consecutiva, ma dopo il 2-1 contro il Getafe per il Barcellona non arrivano buone notizie dall'infermeria. Si è fermato ancora una volta Jordi Alba: costretto a uscire dal terreno di gioco (sostituito da Junior Firpo) intorno al 20' per un problema muscolare, il terzino spagnolo è stato soccorso dallo staff medico blaugrana prima di accomodarsi in panchina, dove non ha trattenuto le lacrime. Le prime impressioni negative dal campo sono state poi confermate dal club catalano, che attraverso un report medico pubblicato sul proprio profilo Twitter ha reso noto che il giocatore ha riportato una lesione all'adduttore della gamba destra. Un problema non da poco per Quique Setien: come comunicato dallo stesso Barcellona, le condizioni di Jordi Alba verranno rivalutate prossimamente, ma la presenza dell'esterno spagnolo in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, in programma al San Paolo esattamente tra 10 giorni - martedì 25 febbraio - potrebbe essere a rischio.