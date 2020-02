Liga, 24^ giornata: i risultati di sabato. Griezmann-Roberto, il Barça passa sul Getafe

Barcellona – Getafe 2-1

33’ Griezmann (B), 39’ Sergi Roberto (B), 66’ Rodriguez (G)

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba (dal 22’ Firpo); De Jong, Busquets, Arthur (dal 75’ Rakitic); Messi, Griezmann, Ansu Fati (dall’85’ Vidal). All. Quique Setien.

Getafe (4-4-2): Soria; Nyom, Dakonam, Etxeita, Olivera (dal 52’ Kenedy); Etebo (dal 67’ Ndiaye), Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Molina (dal 52’ Rodriguez), Mata. All. Pepe Bordalas.

Ammoniti: Umtiti, Mata, Firpo, Ansu Fati, Kenedy.

Il Barcellona sconfigge il Getafe e aggancia momentaneamente il Real Madrid in testa alla classifica. I catalani passano in vantaggio al 33’, con Messi che inventa una traiettoria perfetta per servire Griezmann, che davanti a Soria lo supera con un delicatissimo tocco sotto. Sei minuti dopo arriva il raddoppio blaugrana: Firpo crossa basso, Sergi Roberto calcia all’angolino e firma il 2-0. I madrileni rientrano in partita a metà secondo tempo, quando Angel Rodriguez gira perfettamente a volo sul cross di Mata.

I risultati del sabato

Nelle altre partite del sabato, il Maiorca ha battuto l’Alaves di misura, con la rete di Hernandez al 63’.

Maiorca – Alaves 1-0

63’ Hernandez

Villarreal – Levante

ore 18:30

Granada – Real Valladolid

ore 21:00