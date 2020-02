Cresce l'attesa per Atalanta-Valencia, andata degli ottavi di Champions League, in programma alle 21.00 a San Siro in diretta esclusiva su Sky Sport Uno. A Milano sono attesi 44mila spettatori, record di tutti i tempi per il club nerazzurro. La città di Bergamo è pronta a fermarsi per vivere le emozioni di un momento storico per l'Atalanta. Molti negozi sono rimasti chiusi nel pomeriggio in città e provincia, e anche nelle scuole non tutti i banchi sono occupati. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha pubblicato su Twitter la giustificazione di un padre per il figlio tifoso, testimonianza di un amore per la Dea che spesso si trasmette in famiglia: "Si informa che oggi pomeriggio Edoardo sarà assente per motivi storico-culturali. Assisterà con il papà ad una pagina di storia di Bergamo. FORZA ATALANTA!".