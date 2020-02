Tottenham-Lipsia 0-0 LIVE, il risultato in diretta degli ottavi di Champions League

Le formazioni: le scelte di Mourinho

Scelte quasi obbligate per lo Special One, che in attacco - senza Kane e senza Son - si affida a Lucas Moura, uno che solo pochi mesi fa decideva una semifinale di Champions (contro l'Ajax) con una tripletta. Alle sue spalle, Bergwijn, Lo Celso e Alli. In difesa a sinistra c'è Davies, non Tanganga