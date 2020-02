Un pareggio che tiene aperti i giochi in vista del ritorno, la sfida in campo che riflette grande ammirazione tra le due panchine. Fino alla promessa di mangiare insieme. A cavallo dell'1-1 tra Napoli e Barcellona, il botta e risposta tra Quique Setien e Gennaro Gattuso ha suscitato più di qualche sorriso tra gli addetti ai lavori. "Rino mi ammira? L'ho ringraziato di persona per le sue parole", l'allenatore dei blaugrana ha risposto ai complimenti del collega avvicinandosi alla sfida. Per poi rilanciare: "Così l'ho invitato a cena quando verrà a trovarmi". In campo Griezmann risponde a Mertens, nel postpartita Gattuso ringrazia a sua volta: "Ho casa in Spagna", ha sorriso l'ex centrocampista. "Quando andremo in vacanza ci incontreremo e ci berremo un bel bicchiere di vino. Staremo insieme a parlare, lo ascolterò volentieri". L'intesa si ripete, sull'asse Napoli-Barcellona.