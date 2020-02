Real Madrid-Manchester City 0-0 LIVE, il risultato in diretta

Al Bernabeu sfida in panchina tra Zidane e Guardiola. L'allenatore del Real lancia Vinicius in attacco con Benzema, mentre Pep sorprende lasciando fuori Aguero. In attacco c'è Gabriel Jesus, che sfiora il vantaggio su invito di De Bruyne: risponde bene Courtois. Poco dopo si mette in mostra Ederson, che nega il gol a Benzema. Prima dell'intervallo ancora Jesus pericoloso. La partita in diretta esclusiva su Sky Sport Football e Sky Sport 253