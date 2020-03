Ajax, portiere segna rigore decisivo e imita CR7

Si chiama Daan Reiziger ed è stato l’eroe degli ottavi di finale di Youth League tra Ajax e Atletico Madrid. Gli olandesi sono volati ai quarti dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari e i successivi calci di rigore. Una lotteria ricca di pathos, in cui il grande protagonista è stato il 18enne portiere Reiziger. L’allenatore dei Lancieri lo ha fatto entrare nel recupero al posto del titolare Raatsie, evidentemente consapevole delle sue qualità di pararigori. Nemmeno il tempo di scaldarsi e l’arbitro ha fischiato la fine (in Youth League non sono previsti i supplementari). Reiziger non ha fatto una piega: ha neutralizzato tre tiri dal dischetto e poi si è improvvisato attaccante. Si è infatti presentato dagli ultimi 11 metri per calciare il rigore decisivo: destro all’incrocio dei pali e vittoria dell’Ajax. Reiziger ha esultato come Cristiano Ronaldo, salto e "siuuuu" sottolineato anche dal club olandese in un tweet. Una giornata da ricordare per il classe 2001, tra rigori parati e segnati alla CR7.