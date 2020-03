Champions League, la top 11 degli ottavi: comanda Ilicic

Lo sloveno presente con il punteggio più alto nella top 11 della settimana di Champions League. Tanta Spagna tra centrocampo e attacco, in difesa comanda il Lipsia

Le prime quattro gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League si sono giocate regolarmente, con Lipsia, Atalanta, Atletico Madrid e PSG che hanno ottenuto la qualificazione ai quarti. L'UEFA ha anche pubblicato, come accade di consueto, la top 11 della settimana, che è guidata da Josip Ilicic. Il fantasista dell'Atalanta, con un punteggio totale di 24, è risultato il migliore della due giorni di Champions League, con il suo poker che ha permesso alla squadra di Gian Piero Gasperini di vincere a Valencia e ottenere uno storico traguardo.

Tanta Spagna tra centrocampo e attacco

Il calciatore sloveno è uno dei trequartisti schierati nella top 11 della settimana, insieme a Ferran Torres del Valencia e a Sabitzer del Lipsia, decisivo con la sua doppietta contro il Tottenham. Guidano l'attacco, invece, Gameiro del Valencia, autore di due gol contro l'Atalanta, e Alvaro Morata, che con la rete del 2-3 ha chiuso la gara di Anfield in favore dell'Atletico Madrid. Ma il grande protagonista, nella squadra di Simeone, è stato Marcos Llorente, autore della doppietta che ha permesso ai Colchoneros di rimontare il doppio vantaggio dei Reds.

In difesa comanda il Lipsia

Tanta Germania e, in particolar modo, tanto Lipsia nel reparto difensivo: ben quattro calciatori su cinque, infatti, sono della squadra di Nagelsmann. In porta c'è Peter Gulacsi, in difesa sono invece presenti Klostermann, Upamecano e Angelino. L'unica eccezione è rappresentata da Bernat del PSG, autore del gol del 2-0 contro il Borussia Dortmund.