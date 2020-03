Champions League, Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid rinviate

Real Madrid e Juventus in quarantena, l'UEFA rinvia le gare di Champions League contro City e Lione previste per il 17 marzo: arriva l'ufficialità

Atalanta, Lipsia, Atletico Madrid e PSG hanno già raggiunto i quarti di finale, ma il programma degli ottavi di Champions League non sarà completato regolarmente tra il 17 e il 18 marzo come da programma. Le due partite del martedì, Juve-Lione e Manchester City-Real Madrid, sono state rinviate a causa dell'emergenza per il coronavirus, considerando che i bianconeri e i blancos sono in quarantena dopo i casi di positività di Rugani e di un giocatore della squadra di basket del Real (che si allena nello stesso centro sportivo dei colleghi calciatori) e di conseguenza impossibilitate a giocare le rispettive gare contro Manchester City e Lione.