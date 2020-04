"Madrid". Il destino di quella notte era già scritto nella coreografia della Curva Nord. A San Siro 80mila tifosi desiderano una cosa soltanto: la finale di Champions, che in casa nerazzurra manca da quasi 30 anni. Ma per volare al Santiago Bernabeu la partita di andata con il Barcellona di Pep Guardiola sarà un passaggio fondamentale: vincere in casa contro i campioni d'Europa - e del mondo - in carica sarebbe una botta di entusiasmo formidabile in vista del ritorno al Camp Nou. E i ragazzi di José Mourinho non tradiscono: il 20 aprile del 2010 regalano al popolo interista la notte attesa da una vita, in perfetto stile "pazza Inter". Vanno sotto, poi la rimonta da urlo contro Leo Messi e l'ex Ibrahimovic: al gol di Pedro rispondono in sequenza Sneijder, Maicon e Milito. Il portiere brasiliano Julio Cesar fa il resto, chiudendo la "cler". E al Meazza scoppia la festa: la strada per il Triplete è segnata.