1) ITALIA: 147 diversi finalisti - Gento è a pari merito con Paolo Maldini, entrambi a quota 8 finali giocate. Per l'Italia segue a 6 Costacurta, che saltò per squalifica la finale del 1994 e non entrò in campo in quella del 2007 (curiosità: entrambe ad Atene). E nessuno come gli italiani ha disputato così tante finalissime.