Calabria accelera fase 2: riapre bar e ristoranti

Il presidente della Figc Gravina è intervenuto a un meeting online organizzato dall'Ascoli Calcio, che ha riportato le sue dichiarazioni: "Non firmerò mai per il blocco dei campionati, perché sarebbe la morte del calcio italiano. Il tempo lavora a nostro favore, il danno economico è diviso per categorie: con la chiusura totale il sistema perderebbe 700-800 milioni di euro. Se dovessimo aspettare vaccino salterebbe anche prossima stagione". LE PAROLE DI GRAVINA

La Lega di Serie A ha preparato una lettera per il Governo per sapere subito se ci sarà il blocco del calcio come in Francia. 18 club su 20 sono pronti a sottoscriverla. IL PUNTO SULLA RIPRESA

"Pretendiamo dal Governo che le linee guida possano essere interpretate dalle Regioni secondo i poteri costituzionali". Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, a Radio 1. "Non esiste una potestà esclusiva del Governo di dettare le regole in tutta Italia. Esiste un Titolo V della Costituzione che prevede che cosa può fare l'uno e che cosa può fare l'altro"

È prevista in mattinata l'informativa del premier Giuseppe Conte in Parlamento. Il presidente del Consiglio, che darà delucidazioni in merito al nuovo decreto, potrebbe anche annunciare che nella fase 2 non utilizzerà più lo strumento del Dpcm

La Corea del Sud registra zero contagi domestici di Covid-19 nella giornata di mercoledì per la prima volta dal 15 febbraio, confermando solo 4 casi importati. Le infezioni totali sono salite a 10.765, secondo gli ultimi dati del Korea Centers for Disease Control and Prevention

La NBA sta immaginando vari possibili scenari di ripartenza: tra questi c’è anche l’ipotesi di sfruttare le strutture e l’indipendenza del parco giochi della Florida, dove far restare tutte le squadre per il tempo necessario a portare a termine la stagione. I

Alcuni Comuni calabresi sono in rivolta contro l'ordinanza firmata dalla governatrice Jole Santelli che dispone la riapertura di bar, ristoranti e pasticcerie. A Carlopoli (provincia di Catanzaro), il sindaco Mario Talarico in un avviso contesta l'atto e aggiunge che si atterrà a quanto previsto dai Dpcm. Lo stesso faranno sindaco di Lamezia Terme e quello di Trebisacce

Sarà anonima, su base volontaria e consentirà di sapere se si è entrati in contatto con un soggetto positivo pur non sapendo chi è. Inoltre si avvarrà della tecnologia bluetooth e non della geolocalizzazione. Ieri sera il Consiglio dei ministri ha dato formalmente il via all'App immuni sul tracciamento del contagio

Ancora Boccia. "Spero che nessuno soffi sul fuoco. Tutte le Regioni che hanno scritto al Quirinale, hanno avuto dallo Stato un sostegno senza precedenti. Non lasceremo indietro nessuno e poi sfido a trovare in questa fase un provvedimento che, in qualunque parte del mondo accontenti tutti. Se per pasticci poi s'intendono difformità di interpretazioni sul contenuto illustrato dal premier, ci sono regolamenti attuativi che sciolgono i dubbi"

Luca Cordero di Montezemolo ha parlato a Skytg24 sulla ripresa dello sport. "Io sono un malato di sport, ma la salute è prioritaria. Oltretutto il calcio ha fatto una brutta figura, non mostrandosi per nulla unito in questa emergenza"

Lega Serie A, pronta lettera al Governo su futuro della stagione

La Lega di Serie A ha preparato una lettera per il Governo per sapere subito se ci sarà il blocco del calcio come in Francia. 18 club su 20 sono pronti a sottoscriverla. IL PUNTO SULLA RIPRESA

Gravina: "Non firmerò mai blocco campionati, sarebbe la morte del calcio"

Il presidente della Figc Gravina è intervenuto a un meeting online organizzato dall'Ascoli Calcio, che ha riportato le sue dichiarazioni: "Non firmerò mai per il blocco dei campionati, perché sarebbe la morte del calcio italiano. Il tempo lavora a nostro favore, il danno economico è diviso per categorie: con la chiusura totale il sistema perderebbe 700-800 milioni di euro. Se dovessimo aspettare vaccino salterebbe anche prossima stagione". LE PAROLE DI GRAVINA

Boccia: "Dal 18 maggio aperture modulate"

Il Ministro per le Autonomie e gli Affari Regionali Francesco Boccia in videconferenza con i Presidenti delle regioni: "In base al monitoraggio delle prossime settimane ci potranno essere dal 18 maggio scelte differenziate tra le Regioni sulle riaperture di attività. Il principio è contagi giù uguale più aperture e viceversa"

2311 persone guarite

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.311, per un totale di 71.252. Dei pazienti attualmente positivi, 19.210 sono poi ricoverati con sintomi - 513 in meno rispetto a ieri - e 83.652 sono in isolamento domiciliare

68 pazienti in meno in terapia intensiva

In Italia, secondo i dati della Protezione Civile, 68 persone in meno sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Gli attualmente ricoverati sono 1.795. l dato è in calo per il venticinquesimo giorno consecutivo

In Italia 203.591 casi totali

Da ieri in Italia 2.086 nuovi positivi in Italia. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 203.591

Protezione Civile: 323 morti in 24 ore

Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile registrati 323 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore. In totale sono 27.682