Nella giornata che Sky Sport dedica alla 7^ Champions vinta dal Milan, ripercorriamo la storia dei giocatori che sono riusciti a realizzare una doppietta nella finale della competizione da quando ha assunto l'attuale formula, ovvero dal 1992-93 in poi. Inzaghi è stato uno dei 7 in totale a farcela, ma non l'unico rossonero. Ecco tutti i nomi: solo uno non ha poi vinto il trofeo