1/26

NELSON DIDA. Il brasiliano fu l'unico portiere in campo in entrambe le finali. A Istanbul, dopo 45 minuti senza grossi pericoli, finì per subire tre gol in sei minuti in avvio di ripresa, di cui il secondo di Smicer con ampie responsabilità. Sulla rete del 3-3 respinse inizialmente il rigore di Xabi Alonso, ma non potè fare nulla sulla ribattuta dello spagnolo

Milan campione d'Europa nel 2007: il programma su Sky