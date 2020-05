Dieci anni da quella notte folle a Madrid. Emozioni da rinnovare nell’anniversario del decennio del Triplete nerazzurro. Allora scendiamo nuovamente in campo per la finale: lo facciamo accompagnati dalla telecronaca di Massimo Marianella che ha scandito quella serata che rimarrà per sempre nella storia. “È questo il momento più bello, più emozionante, più importante: è la 55^ finale della Coppa dei Campioni, per tutti un sogno, tra poco per Bayern o Inter sarà una realtà”.

Iniziò così la serata su Sky Sport, quella in cui- come dirà poi il telecronista- El Principe diventò Re. E l’urlo liberatorio perché: “Sono 45 anni che l'Inter sta aspettando questo momento! Perché ha vinto la cinquantacinquesima Coppa dei Campioni!“. E poi gli abbracci, le urla e la gioia della squadra di Mourinho e di tutto il popolo interista.