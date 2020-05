Triplete Inter, la programmazione Sky Sport

Se chiedete a Massimo Moratti chi era suo padre Angelo, presidente della Grande Inter, vi dirà, con affetto, gratitudine e immensa stima, che era un “distributore di felicità”. Quando ha preso l’Inter nel 1995 pensando a suo padre, desiderava offrire almeno un po’ di quell’immensa gioia che da ragazzino aveva visto nascere attorno alla sua famiglia e alla squadra, che ne è diventata parte integrante. Ci ha creduto attraverso tutte le avversità e i tifosi insieme a lui. Forse è proprio questo che li ha resi intensamente interisti, più forti dopo ogni delusione, più fiduciosi in ogni estate da favola.

E in quella “Notte Folle a Madrid” del 22 maggio 2010, che vi raccontiamo nella giornata di venerdì su Sky Sport Uno, la felicità condivisa assunse una tale potenza da espandersi in tutto il mondo, disegnando un unico essere interista, con gli occhi spiritati di capitan Zanetti nell’alzare la Champions 45 anni dopo, con le lacrime di chi stava in campo e in tribuna, con le braccia larghe di Mourinho nelle quali alla fine si tuffarono tutti i giocatori, con la magia che scese su Milito, bravo a non farla mai sfumare, fino a determinare tutte e tre le finali. Da casa, furono in molti a cadere dal divano dribblando Van Buyten e spiazzando Butt. L’immedesimazione era compiuta. L’Inter compatta, all’interno di un unico scopo, fuori il rumore dei nemici.

Quella formazione, che permise di rinfrescare il ritornello degli anni 60, probabilmente non era la più forte. Ma l’importante è che Mourinho facesse sentire ogni singolo calciatore, magazziniere, fisioterapista, dirigente il migliore nel suo ruolo dopo aver spronato tutti a dare il massimo, a cominciare da se stesso. Sono proprio loro, gli “Eroi del triplete”, che ripercorrono insieme a noi le tappe principali di quell’annata unica.

Quando Eto’o arrivò, attraverso lo scambio rivelatosi decisivo con Ibrahimovic, non temette di affermare che era venuto in Italia per vincere la Champions. Lui, che con il Barcellona aveva appena conquistato un triplete. Sneijder non ebbe un attimo di esitazione nell’affrontare il derby come fosse all’Inter da sempre, anziché da due giorni. Il gruppo assorbì questa mentalità per diventare vincente. Capace di aggrapparsi a una Champions che stava sfumando a Kiev, fino a riagguantarla all’ultimo secondo, tenace nel proteggerla in semifinale a Barcellona dai proclami di remuntada, fino a resistere anche in 10 per l’espulsione di Thiago Motta nel primo tempo, con Eto’o terzino sinistro, con le mani di Julio Cesar sul pallone calciato da Messi.

La furia inarrestabile di Maicon e l’equilibrio intelligente di Cambiasso racchiudevano un amalgama perfetto, che non distolse lo sguardo mai e solo così riuscì a vincere Coppa Italia, Scudetto, Champions, il primo e unico triplete nella storia del calcio italiano. Lo riviviamo nel “Film del Triplete”, ma anche nelle sintesi delle partite e nei gol dei suoi attaccanti: Milito ne segnò 30 in quella stagione, Eto’o 16. Ne riproponiamo le emozioni in immagini indelebili: la festa sull’aereo, il ritorno trionfale in Italia. Erano in centinaia ad accogliere il pullman di rientro a Milano, in 60.000 a San Siro fino alle 6 del mattino dopo per festeggiare. Felici come mai, da quei meravigliosi anni 60.