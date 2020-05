Prende quota l'ipotesi di una Final Four con gare secche da giocare in campo neutro. Si giocherebbe in Germania e non più a Istanbul, la sede designata da calendario per la finale. Possibile ripartenza il 7 agosto con gli ottavi di finale mancanti

Giocare in Germania una Final Four per le semifinali e la finale: è l'ultima idea di Uefa e Eca per portare a termine la Champions League 2019/2020. Negli ultimi giorni sta inoltre aumentando la lista dei club che spingono per giocare i quarti di finale in gara secca e in Germania, complice il positivo inizio di Bundesliga che ha colpito in maniera positiva le società e il massimo organismo calcistico continentale. La finale non si giocherebbe più così a Istanbul, sede designata per ospitare l'ultimo atto, e si giocherebbe in coda a un calendario che prevederebbe il 7 e l'8 agosto il ritorno degli ottavi mancanti (tra cui Barcellona-Napoli e Juventus-Lione), il 13 e il 14 agosto i quarti in gara secca e in campo neutro (in questa fase ci sarebbe l'Atalanta). Prende quota quindi la possibilità di giocare semifinali e finale in Germania.