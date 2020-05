Nel corso di una riunione fra la Uefa e l'Eca sono emerse delle ipotesi su cui si sta lavorando per portare a termine la stagione delle coppe europee: una in particolare riguarda la Champions, prevedendo il 7 e l'8 agosto il ritorno degli ottavi, il 13 e il 14 agosto i quarti in gara secca e in campo neutro (in questa fase ci sarebbe l'Atalanta). Semifinali e finale si giocherebbero in Turchia, ad Istanbul

