Usa, superati i 100mila morti

America Latina, superati gli 833mila contagi

In America Latina in aumento i contagi (833.493, +35.000) e le vittime (44.765, +1.400). Lo si rileva oggi da una elaborazione statistica realizzata dall'ANSA sui dati riguardanti 34 nazioni e territori latinoamericani. Il Brasile ha registrato in un giorno oltre 20.000 contagi, raggiungendo quota 411.821, e più di 1.000 morti, per un totale di 25.598. Ma anche per il Messico, Paese al 4/o posto per contagi (74.560), ma al 2/o per decessi (8.134), oggi cresciuti in cifra record di 501. Stabili al 2/o e 3/o posto Perù (135.905 e 3.983) e Cile (82289 e 841). Fra gli altri paesi con più di 5.000 contagi, si segnalano Ecuador (38.103 e 3.275), Colombia (24.104 e 803), Repubblica Dominicana (15.723 e 474), Argentina (13.228 e 492), Panama (11.447 e 313), e Bolivia (7136 e 274)