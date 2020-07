Champions ed Europa League 2020-21: il calendario

Sono state ufficializzate le date per la prossima stagione di Champions League. L'inizio della fase a gironi è fissata per il 20-21 ottobre, con ultima giornata prevista per l'8-9 dicembre. Ottavi al via dal 16-17 febbraio, la finale si giocherà il 29 maggio 2021. Il 26 maggio, invece, si disputerà l'ultimo atto dell'Europa League. Ecco il calendario completo

In attesa di completare questa stagione, l'Uefa ha ufficializzato il calendario completo della Champions League 2020-21. Tra l'8 agosto e il 30 settembre si svolgeranno i turni preliminari che decreteranno le ultime qualificate nel gruppo delle 32 partecipanti. Queste non vedranno coinvolte squadre italiane, con le prime 4 della Serie A che accederanno direttamente ai gironi. La fase a gironi prenderà il via il 20-21 ottobre con la 1^ giornata, seguita una settimana dopo (27-28 ottobre) dalla 2^ giornata. Dopo altri 7 giorni, tra il 3 e il 4 novembre, si disputerà il 3° turno, mentre per la 4^ giornata si passerà direttamente al 24-25 novembre. A dicembre toccherà infine alle battute conclusive della fase a gironi: l'1 e il 2 si giocherà la 5^ giornata, l'8 e il 9 andrà in scena l'epilogo per decidere le qualificate alla fase a eliminazione diretta.



L'andata degli ottavi di finale, prevista come gli anni precedenti in due tranche, comincerà a febbraio. Le prime sfide si disputeranno il 16 e 17 febbraio, il secondo ciclo di incontri si terrà il 23 e 24 febbraio. Le gare di ritorno, invece, si disputeranno il 9-10 marzo e il 16-17 marzo. Da lì il passaggio ai quarti, con l'andata fissata per il 6-7 aprile e il ritorno una settimana dopo (13-14 aprile). Il 27-28 aprile si entrerà nella fase caldissima, con l'andata delle semifinali. Le partite di ritorno saranno poi in programma il 4 e 5 maggio. Le qualificate che usciranno da questi accoppiamenti si contenderanno il trofeo nella finalissima del 29 maggio 2021.

Le date della Champions League 2020-2021