Dopo l'infortunio che lo ha costretto al cambio nella finale di Coppa di Francia contro il Saint-Etienne, ecco il comunicato ufficiale del club: "Distorsione alla caviglia destra con lesione del legamento esterno, il tempo di recupero è stimato in circa tre settimane". La sfida di Final Eight contro l'Atalanta è prevista per il 12 agosto, tra sedici giorni