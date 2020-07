Il francese ha riportato un infortunio alla caviglia in Coppa di Francia: non dovrebbe farcela per la sfida in Champions con l'Atalanta, ma ci proverà ugualmente. Su Instagram ha pubblicato la foto di un allenamento notturno in piscina CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE

Un recupero quasi impossibile, ma Kylian Mbappé vuole provare fino alla fine ad essere disponibile per la sfida di Champions League con l'Atalanta. La prognosi del giocatore è di tre settimane dopo l'infortunio alla caviglia che si è procurato in finale di Coppa di Francia, in cui ha riportato una lesione ai legamenti.