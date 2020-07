Il Paris Saint-Germain si prepara ad affrontare l'Olympique Lione nella finale di Coppa di Lega. L'orizzonte del club francese è rivolto però anche verso la Final Eight di Champions League, con la sfida del 12 agosto contro l'Atalanta nei quarti di finale. L'allenatore Thomas Tuchel, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulle condizioni di Kylian Mbappè, che ha sofferto della lesione del legamento esterno della caviglia in occasione della finale di Coppa di Francia: "Ho ancora una speranza, anche se molto flebile. Si sta curando da solo e ogni ora che passa può essere importante, anche se per vederlo in campo contro l'Atalanta ci vorrebbe un miracolo". Il calciatore ha già dimostrato di credere nel ritorno lampo, come documentato da un post su Instagram di un paio di giorni fa nel quale si allena in piscina anche di notte. La prognosi parla di tre settimane di stop, ma Tuchel e Mbappè non si arrendono, nonostante l'infortunio si avvenuto soltanto una settimana fa.