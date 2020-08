Archiviato il campionato, con il nono scudetto consecutivo conquistato, la Juventus si tuffa sulla Champions League. Il primo passo ufficiale è stato quello della presentazione della lista Uefa, in vista della gara contro il Lione del 7 agosto e, in caso di qualificazione, per la Final Eight che si terrà a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Tra i 22 che proveranno dare l'assalto alla coppa, non ci sarà Sami Khedira, fuori ormai dal dicembre scorso in seguito a un intervento al ginocchio e ad alcuni problemi muscolari.