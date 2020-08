Vista l’impossibilità di recarsi direttamente allo stadio, la vostra abitazione potrebbe trasformarsi nell’esperienza più bella per assistere alla finale della competizione più bella al mondo. I dettagli sull’iniziativa dell’Uefa pensata per voi

La Champions League è a casa vostra. L’emergenza causata dalla pandemia di coronavirus ha stravolto anche il format della competizione per club più importante al mondo e, inoltre, ha costretto a chiudere le porte degli stadi ai tifosi fino all’ultimo atto del torneo. Vista l’impossibilità di recarsi direttamente allo stadio, sarà la vostra casa a trasformarsi nell’esperienza più bella per assistere alla finale di Champions League. L’Uefa ha deciso, infatti, di istituire l’esperienza “FINALE UEFA CHAMPIONS LEAGUE A CASA”, un quiz con un super premio in palio. Come partecipare? Basterà avere più di 18 anni e mettere alla prova la vostra cultura calcistica (con particolare riferimento alla Champions), rispondendo ad alcune domande.

Tra coloro che avranno dato il maggior numero di risposte corrette, sarà poi estratto il fortunato vincitore di un impianto home entertainment, merchandising firmato e una videochiamata prima della partita con Clarence Seedorf, vincitore di 4 Champions League nella sua carriera con tre maglie diverse. Non solo, quindi, le stelle in campo: sarete anche voi i protagonisti della finale".

Per partecipare CLICCA QUI