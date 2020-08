Altro infortunio per i francesi in vista del match di Champions contro l'Atalanta. Si ferma anche l'allenatore, che durante l'allenamento di giovedì ha accusato una distorsione alla caviglia sinistra con tanto di frattura al quinto metatarso

La marcia di avvicinamento del Psg alla sfida Champions contro l'Atalanta non è stata di certo delle migliori. E' arrivato il trionfo in Coppa di Francia contro il Lione alla prima partita post lockdown, ma anche tanti imprevisti. L'ultimo dei quali ha colpito Thomas Tuchel. Come comunicato dallo stesso club francese attraverso i suoi canali ufficiali, l'allenatore è stato vittima nella serata di giovedì di una distorsione alla caviglia sinistra con tanto di frattura del quinto metatarso. Il tutto è accaduto durante un allenamento, con Neymar e compagni che scenderanno nuovamente in campo il prossimo 12 agosto proprio contro i nerazzurri in un match che varrà l'accesso alla semifinale di Champions.