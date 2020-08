10/10

Nonostante qualche acciacco, Icardi dovrebbe avere una maglia da titolare contro la Dea. Del resto le alternative in quel reparto sono poche per Tuchel: il Psg, infatti, ricordiamo che non avrà a disposizione per la Champions né Cavani né Meunier. Entrambi, in scadenza il 30 giugno, hanno deciso di non prolungare il contratto e la loro esperienza al Psg è dunque già terminata. Due problemi in meno per la squadra di Gasperini