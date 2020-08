Dubbio Insigne: le probabili di Barcellona-Napoli

Gattuso al Camp Nou con il dubbio Insigne: il capitano azzurro ha recuperato ed è stato convocato. Se non dovesse partire titolare, a completare il tridente con Callejon e Mertens ci sarà uno tra Elmas e Lozano. Barcellona: torna Griezmann accanto a Suarez e Messi. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 NAPOLI, I CONVOCATI PER IL CAMP NOU: INSIGNE C'E'

Tutto in una notte per aggiudicarsi l'accesso alla Final Eight di Lisbona. L'ostacolo del Napoli si chiama Barcellona: Mertens e compagni saranno ospiti dei blaugrana alle 21 di sabato 8 agosto (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252) al Camp Nou. Si riparte dall'1-1 dell'andata, giocata il 25 febbraio al San Paolo: il Napoli può superare gli ottavi di finale di Champions League vincendo o pareggiando ma a patto di segnare almeno due reti. Nel Napoli la buona notizia ha un nome e un cognome: Lorenzo Insigne ha smaltito la lesione parcellare del tendine dell'adduttore lungo sinistro con edema osseo che l’aveva frenato nell’ultima gara di Serie A con la Lazio ed è stato inserito nella lista dei convocati.

Barcellona, c'è Griezmann con Messi e Suarez Blaugrana che in casa non perdono da 35 gare di fila, dal ko di maggio 2013 (0-3) contro il Bayern Monaco. Setien ha pochi dubbi, soprattutto a centrocampo dove le assenze di Busquets e Vidal per squalifica rendono le scelte quasi obbligate. Sergi Roberto andrà a completare il reparto con De Jong e Rakitic. In attacco si va verso il ritorno di Griezmann, che ha recuperato dopo l’infortunio e dovrebbe affiancare Messi e Suarez. Out Arthur, già della Juve e in Brasile, Dembélé e Umtiti. Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, De Jong; Griezmann, Messi, Suarez. All.: Setien