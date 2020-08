Ottavi Champions League, partite e orari di oggi

Si completano le gare di ritorno degli ottavi di finale. Due le partite in programma stasera alle 21: il Napoli sfida il Barcellona al Camp Nou, il Bayern Monaco deve difendere il 3-0 dell'andata contro il Chelsea. Tutte le informazioni per seguire gli ottavi di Champions League su Sky

Dopo la ripresa di ieri sera con Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid, la Champions League completa il quadro del ritorno degli ottavi di finale con altre due gare. In campo ci sarà il Napoli di Gattuso, ospite del Barcellona. Al Camp Nou si riparte dall'1-1 dell'andata e Mertens e soci dovranno vincere o pareggiare segnando almeno due reti per accedere ai quarti. Meno equilibrata si annuncia invece l'altra sfida in programma: all'Allianz Arena il Bayern Monaco affronterà il Chelsea forte dello 0-3 di Stamford Bridge. Fischio d'inizio alle 21. Chi supera il turno strappa il biglietto per la Final Eight di Lisbona e si unirà a PSG, Atalanta, Atletico Madrid e Lipsia già qualificate ai quarti di finale.