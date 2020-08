Oltre a Messi nel Barcellona che ha battuto il Napoli ha brillato Frenkie De Jong, alla sua settima presenza da titolare sulle otto giocate fin qui in Champions. Il centrocampista olandese ha giocato con una vistosa benda alla mano sinistra. Colpa di un piccolo "infortunio", che non ha niente a che vedere con il calcio. L'ex Ajax, infatti, era stato punto da un'ape, il che ha causato dolore e gonfiore alla parte del corpo interessata. Niente di grave dunque, con lo stesso giocatore che ci ha voluto scherzare sopra insieme alla fidanzata Mikky Kiemeney, la quale ha svelato il mistero attraverso una storia pubblicata sulla propria pagina Instagram: "So che non è divertente ma... è divertente", il commento ad accompagnare la foto che ritrae De Jong con la mano ancora gonfia e arrossata.