Atalanta, a Lisbona per scrivere la storia

Prima italiana a qualificarsi ai quarti di Champions League, e unica nostra rappresentante alla Final Eight di Lisbona. Chi l’avrebbe mai detto? Neanche il più ottimistico dei tifosi poteva immaginare un epilogo del genere. Senza scomodare Cenerentola, infatti, assume sempre più i contorni di una favola la stagione dell’Atalanta, ora che anche le coppe si sono rimesse in moto. Inter fuori ai gironi, Juventus e Napoli eliminate agli ottavi: la più debole delle quattro - solo sulla carta come ha poi dimostrato strada facendo e non solo in campionato - merita la copertina della vigilia e attira l'attenzione dei portoghesi, incuriositi dall'incredibile cavalcata dei bergamaschi, che prima d'ora transitarono da Lisbona anche nella stagione 87-88, eliminando lo Sporting ai quarti di Coppa delle Coppe, salvo poi uscire in semifinale coi belgi del Malines che avrebbero conquistato il trofeo. Per la cronaca e per la storia, quell’Atalanta era allenata da Mondonico e giocava in serie B. E’ l’altra favola che i bergamaschi più attempati raccontano ancora oggi ai nipotini. 32 anni dopo, il club più ammirato e celebrato d'Italia prova a riscrivere la storia, sua e del calcio europeo, per arrivare dove nessuna squadra di una città di 120mila abitanti è mai arrivata. Un sole caldo e tanta curiosità accoglieranno nelle prossime ore in Portogallo l'Atalanta, impegnata mercoledì nel primo quarto con la corazzata parigina, in cui un solo giocatore - Neymar - guadagna come tutti gli avversari messi assieme. Il bello di certe favole è che non sempre vince il più ricco; a volte prevale il più debole. In Portogallo, e un po’ ovunque, sanno già da che parte stare.