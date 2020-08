Atletico, i positivi sono Correa e Vrsaljko

L'Atletico Madrid ha svelato l'identità dei due giocatori positivi al coronavirus, che non parteciperanno quindi alla Final Eight di Champions League a Lisbona: si tratta di Angel Correa e di Sime Vrsaljko. L'argentino, come comunicato dal club spagnolo, è in isolamento a causa sua e non presenta particolari sintomi. L'esterno croato, invece, era già fuori per infortunio ed è anche lui asintomatico. Vrsaljko è comunque in isolamento su consiglio dei medici, nonostante il suo caso sia da considerare risolto. Le condizioni dei due giocatori saranno monitorate giorno per giorno come stabilito dal protocollo sanitario.