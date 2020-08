1/5

Juve eliminata dal Lione. Così il Napoli dal Barcellona. Insieme al Bayern (che ha eliminato il Chelsea) e il Manchester City (che ha eliminato il Real) erano queste le squadre mancanti all'appello della Final Eight. Si aggiungono a Lipsia, Atletico Madrid, Psg e, ovviamente, all'Atalanta di Gasperini, ultima italiana rimasta in corsa. Come si vede dalla grafica, semifinali in programma martedì 18 e mercoledì 19 agosto. Finale domenica 23

